Coronavirus, terzo caso a Meldola. Il sindaco ai cittadini: "Restate a casa"

Terzo caso di positività al Coronavirus a Meldola. Lo rende noto martedì mattina il sindaco Roberto Cavallucci. "L'Ausl sta facendo le opportune verifiche e l'amministrazione continuerà a monitorare la situazione in accordo con le autorità sanitarie", informa il primo cittadino. Cavallucci ricorda che "restano invariate tutte le misure adottate", invitando i cittadini "a restare a casa, uscire solo per stretta necessità, per motivi di salute o lavoro. Ora più che mai è importante per la collaborazione di tutti".

Nei giorni scorsi Cavallucci aveva disposto la chiusura e il divieto di accesso e utilizzo, per l’intero arco delle 24 ore, di tutti i parchi, giardini, aree verdi, area sgambatoio e attrezzature ludiche (giochi per bambini) pubblici presenti sul territorio del Comune di Meldola. È stata inoltre disposta la chiusura di tutti i cimiteri del territorio del Comune di Meldola, relativamente alle visite, mentre è consentita la tumulazione delle salme nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'ordinanza ha validità fino al 3 aprile.

