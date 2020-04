Coronavirus, "fase 2" e test sierologici: è pronta la 'white list' dei laboratori privati

E' pronta la 'white list' dell'Emilia-Romagna con un primo elenco di laboratori privati a cui le aziende e i loro dipendenti potranno rivolgersi per fare i test sierologici per poter riaprire nella "fase 2" dopo l'emergenza covid. Lo ha annunciato il commissario ad acta all'emergenza coronavirus Sergio Venturi, durante la diretta Facebook di mercoledì pomeriggio. Entro le prossime ore, ha spiegato, sarà pubblicata "una prima lista di laboratori privati per le aziende e i loro dipendenti a cui accedere per fare i test".

"La chiamiamo 'white list' non perche' abbiamo anche una 'black list' - ha precisato Venturi -,ma perche' dobbiamo dare la sicurezza necessaria sugli esami fatti, prima di tutto per la sicurezza dei lavoratori". Il commissario ha rivendicato il lavoro "prezioso e molto rapido" fatto in questi giorni "dalla nostra rete dei laboratori" per individuare questi primi centri.

"Ci abbiamo messo una settimana - ha affermato e probabilmente tra una settimana avremo quattro volte la lista fatta oggi, perche' prima di tutto i cittadini, che pagano le tasse, devono avere la garanzia di avere prestazioni utili, sicure e appropriate e confrontabili, nel senso che il test fatto nel pubblico deve avere lo stesso risultato del test fatto nel privato accreditato". Del resto, ha chiosato, "piu' che tranquilizzare chi dice che siamo cosi' pervicaci e sovietici nell'escludere il privato, prima di tutto, se siamo davvero un servizio sanitario pubblico e universale, dobbiamo dare la giusta sicurezza ai cittadini". (fonte Agenzia Dire)