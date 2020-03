Coronavirus, si aggrava il bilancio delle vittime: tre morti nelle ultime 24 ore

Si aggrava il bilancio delle vittime causate dal coronavirus nella provincia di Forlì-Cesena. L'ultimo aggiornamento diramato dalla Prefettura conta ben tre decessi, tutti nell'area forlivese. Si tratta di un 79enne di Forlì, un 94enne che si trovava ospite alla casa di riposo "Artusi" di Forlimpopoli ed una 94enne di Meldola. In provincia i casi di positività sono complessivamente 448, 24 in più rispetto a quanto comunicato lunedì: 316 si trovano in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 120, 17 dei quali in Rianimazione. Il computo totale dei decessi sale a dodici: quattro a Forlì, quattro a Forlimpopoli, uno a Bertinoro, uno a Meldola e due nel cesenate.

Nel Forlivese gli accertati in totale sono 230. Di questi 161 sono in isolamento domiciliare e altri 60 sono ricoverati, di cui 13 in terapia intensiva. Nel Cesenate, invece, i casi positivi sono 218 (155 sono in isolamento domiciliare e altri 60 ricoverati in ospedale, di cui 4 in terapia intensiva). E' stato segnalato il primo guarito anche in ambito cesenate, che si trovava ricoverato nel reparto di "Malattie Infettive": i due tamponi fatti a distanza di 24 ore sono risultati negativi.