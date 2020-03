Coronavirus, un caso tra i vigili del fuoco: "Siamo preparati e pienamente operativi"

“Siamo preparati a queste situazioni, seguiamo pedissequamente le indicazioni del Ministero e non siamo particolarmente preoccupati in quanto ad ora nessuno presenta sintomi a rischio in caserma”: a dare la massima rassicurazione è il comando dei Vigili del Fuoco di Forlì, che ha registrato al suo interno un caso positivo di Coronavirus. Meccanismo fondamentale di ogni macchina dei soccorsi, indispensabile per ogni tipo di evenienza, il Corpo dei Vigili del Fuoco ha gli strumenti per fronteggiare ogni tipo di emergenza, anche quelle che si verificano al suo interno, e il suo servizio – per definizione – non può essere mai interrotto. “Siamo pienamente operativi, ma lo saremmo anche in situazioni diverse, facendo fronte in altro modo”, viene spiegato. Nessun problema quindi per il vigile del fuoco coinvolto, che per altro già da oltre una decina di giorni si trovava a casa in quanto aveva la febbre e quindi in isolamento dai colleghi.