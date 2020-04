Coronavirus, Venturi invita alla prudenza: "Non è tana libera a tutti. Non è il tempo per le feste in piazza"

"Speriamo che il caldo ci aiuti a liberarci di questa bestaccia che abbiamo affrontato". E' quanto auspica il commissario ad acta per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, Sergio Venturi. Il quale pero', concludendo sulla pagina Facebook della Regione la diretta di venerdì sull'aggiornamento dei dati dell'epidemia alla vigilia del weekend del 25 aprile, invita alla prudenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

C'e' una "grandissima volonta' di ripartire", sottolinea Venturi, ma ""non è tana libera a tutti". Stiamo andando meglio, ma dovremo cambiare. Non immaginiamo di tornare a prima, a fare tutti festa in piazza come per la vittoria del campionato del mondo. Dovremo cambiare le nostre abitudini, a cominciare dal portare i presidi di protezione individuale". (fonte Agenzia Dire)