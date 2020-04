Coronavirus, Venturi: "Servono date per le riaperture. Ma il virus non è ancora in equilibrio"

C'e' voglia di fase 2 in Emilia-Romagna. Il commissario per l'emergenza coronavirus Sergio Venturi chiede date precise per la ripresa delle attivita' e un primo via libera alle uscite delle persone dalle loro abitazioni. "Se il trend rimane questo - ha affermato durante la consueta diretta Facebook del pomeriggio - mi piacerebbe che dalla prossima settimana si cominciasse a parlare di date, dando qualche certezza in piu', magari scaglionando le riaperture".

Per Venturi si tratta a questo punto di "dare una speranza alle persone che sono chiuse in casa" e a proposito del Giro d'Italia di ciclismo saltato dice: "Bognera' che alla fine si possa anche tornare in bicicletta senza fare danni a nessuno". Di mezzo, pero', c'e' un weekend pasquale che fa paura, per i temuti spostamenti verso le seconde case e le abitazioni di parenti e amici.

"Evitiamo di darci la pazza gioia perche' il virus non e' ancora in equilibrio", ha evidenziato Venturi. "Stiamo valutando - ha detto ancora il commissario - cosa fare per rendere piu' vicina possibile la cosiddetta fase due, qui ci devono aiutare anche i comportamenti delle persone. Ci sono tante persone in giro, tante auto, ma non siamo ancora nella normalita'. Questi non sono comportamenti che ci aiutano a fare in modo che la normalita' arrivi il piu' presto possibile".

"La normalità - è stato il ragionamento dell'ex assessore regionale alla Salute - si avra' anche quando avremo due o tre nuove infenzioni per ogni provincia". Questo perche' il coronavirus, ha evidenziato il commissario, "potra' continuare a circolare. Ma se continua a farlo con questi numeri, non fa altro che aumentare l'immunità.Questo e' un po' quello a cui ci dovremo abituare - ha dichiarato Venturi - alla convivenza col virus. Ma testimoniera' il fatto che piano piano questa immunita' comincera' ad allargarsi. Sotto controllo quindi dovremo avere tutti le precauzioni e dovremo ragionare sui dispositivi di prevenzione che, non solo gli operatori sanitari, ma anche i cittadini dovranno avere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi".

Il prefetto

Preoccupazione per comportamenti scorretti nel weekend festivo? Sulla questione è intervenuto anche il prefetto di Forlì-Cesena, Antonio Corona: "Non parlerei di preoccupazione, ma di attenzione. E' una situazione in cui se ne esce se tutti insieme facciamo la nostra parte. Il problema chiaramente si pone e non possiamo che confidare sulla ragionevolezza e buon senso delle persone. Allo stesso tempo ci sarà il massimo dell'attenzione per evitare problemi particolari".

