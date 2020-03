"Coroncino birichino": le educatrici del nido virtualmente vicine ai loro bimbi con una filastrocca

Le Edicatrici del Nido d'Infanzia Il Pulcino di Meldola inviano quotidianamente, dal 6 marzo, ai loro bimbi narrazioni e canzoncine in un momento così difficile da comprendere per i più piccoli. L'obiettivo dello staff pedadogico, coordinato da Fabiola Crudeli, è quello di conservare e rinforzare i legami, ripristinare una "normalità" attraverso la scansione regolare di pratiche educative ma, soprattutto, supportare ed allentare le comprensibili preoccupazioni dei genitori coinvolgendoli in attività. Sottolinea l'Assessore ai Servizi Sociali, Jennifer Ruffilli, che " questa didattica a distanza adottata anche per i piccolini è un supporto che intendiamo offrire alle famiglie, in un momento difficile e dove anche la quotidianità rischia di essere un peso. È un' occasione di stimolo e crescita continua per i nostri bambini che così non interrompono il percorso pedagocico avviato. Alle Dade va il più sentito ringraziamento di tutta l'Amministrazione Comunale e del Cda dell' Istutuzione Drudi".

Da ultimo la filastrocca “ Coroncino Birichino”, creata dalle educatrici per raccontare ai bambini che non appena possibile torneranno al loro Nido.

Coroncino birichino!

Se ci pizzica il nasino

e ci scoppia il raffreddore...

lo sappiamo che sei tu a mandarci dal dottore!

Eravamo tutti al nido

ma tu hai detto: “Io vi sfido!”

non ci hai chiesto alcun permesso

ma vietato ogni accesso!

Dalla tenda degli Indiani

ora noi siam ben lontani

Penso a O-Vito, Lallo e Lina,

alla piccola piantina

che con cura ho seminato

con i nonni ho innaffiato.

Dade, amici e personaggi

li vediamo nei messaggi

Tutti insieme virtualmente

non ci fa paura niente!

Coroncino birichetto

ti facciamo lo sgambetto

dentro a una sacco ti infiliamo

stretto stretto lo leghiamo

e poi al parco noi giochiamo,



al “Pulcino” ritorniamo un abbraccio, una carezza

Oh vedrai che gran bellezza!!!