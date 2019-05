Si cercano concorrenti più o meno di talento per la "Corrida" in salsa forlivese

Si cercano concorrenti simpatici ed estroversi della Corrida. E’ sbarcato a Forlì il casting del celebre programma di Rai 1, condotto da Carlo Conti? Non proprio. I “dilettanti allo sbaraglio” forlivesi potranno cimentarsi con una versione “locale” del programma televisivo, organizzato per la festa di Villagrappa. Infatti, come ogni anno a Villagrappa ci saranno le quatto puntate dei “Giovedinfesta”, il cui inizio è previsto per giovedì 13 giugno con la musica de “I senza freni” e l’ultima data è invece il 4 luglio con la “Sfilata di Villagrappa”. In mezzo ci saranno altri due giovedì: il 27 giugno con “Sofia e Ale” a, appunto, la “seratona” di giovedì 20 giugno in cui dopo un breve saggio ginnico della polisportiva Cava inizierà “La Corrida di Villagrappa”.

Da oltre cinquant’anni nel cuore degli italiani, tra versioni radiofoniche e poi quelle televisive (“storiche” quelle condotte da Corrado), la Corrida è quel “format” che permette ai talenti, e a volte neanche tanto talenti, di mettersi in gioco per divertire e divertirsi. Ed è questo lo spirito con cui partecipare alla “Corrida di Villagrappa”. Nella frazione forlivese uno dei quattro “Giovedinfesta” è ormai da anni dedicato alla “sgangherata combriccola”, un piccolo team di ragazzi che organizza ogni anno un nuovo evento da inserire in una delle quattro serate. L’evento di due anni fa che era l’imitazione di “Italia’s got talent”. Si cercano quindi a Forlì i concorrenti, per una gara meramente simbolica a cui si partecipa a titolo di volontariato.

Scrivono gli organizzatori: “Convinti del fatto che la pensiate come noi, e che quindi le passioni vadano coltivate con divertimento partendo dal piccolo, vi aspettiamo numerosi. Sono benvenuti cantanti, cantastorie, ballerini, comici, barzellettieri, clown e qualunque altro genere di iniziativa volta alla goliardia e al divertimento condiviso. Per questa unica serata farà parte della giuria Michele Minisci, fondatore del Naima Club ed esperto di musica e intrattenimento”. Gli interessati possono partecipare contattando i numeri 3486581531 e 3337211884.