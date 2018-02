Rinascimento e mostra al San Domenico: corso di aggiornamento per le guide turistiche

Parte giovedì il quarto ciclo di incontri di aggiornamento di Confguide Provincia di Forlì - Cesena “Dal tardo Rinascimento all’età moderna tra forma e idea” rivolto ai propri associati e a tutte le guide turistiche abilitate della regione Emilia Romagna, al fine di offrire un momento formativo di approfondimento legato ad alcuni temi e percorsi inerenti l’offerta culturale del territorio romagnolo con l’obiettivo di costituire un’esperienza qualitativa di accrescimento personale e professionale in grado di fornire un valore aggiunto al proprio bagaglio di conoscenze specialistiche.

Il corso che si terrà nella Sala Libero Grassi di Confcommercio Forlì (P.le della Vittoria 23) consiste in sei appuntamenti ed avrà come relatori Alessandra Righini, Marco Servadei Morgagni e Vittorio Mezzomonaco. "Questo progetto - dice la presidente Benedetta Orlati - testimonia l’impegno che la nostra federazione rivolge alla formazione e alla qualificazione continua delle risorse umane, indispensabili nel percorso di innovazione intrapreso dal nostro settore per rispondere ai cambiamenti del mercato e alle sfide della competitività. Il corso svolto in collaborazione con la Diocesi di Forlì Bertinoro fornirà conoscenze ulteriori per offrire servizi di visita guidata di grande professionalità e competenza alla mostra "L’eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" e alle opere conservate in chiese e musei forlivesi".