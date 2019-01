Al Campus di Forlì un corso di alta formazione per operatori nel settore dell'immigrazione

L’Università di Bologna (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) con il contributo del progetto europeo “Shaping Fair Cities” e la collaborazione di Ser.In.Ar. sta attivando un Corso di Alta Formazione per Operatori nel Settore dell’Immigrazione. Il corso partirà il 22 febbraio per un totale di 96 ore didattiche e 250 di tirocinio. L’iter formativo, che si svolgerà al padiglione Gaddi Morgagni del Campus di Forlì (via Giacomo Della Torre 3) è rivolto in particolare a persone già attive nell’ambito professionale del processo migratorio, operatori interessati che appartengono alla Pubblica Amministrazione (centrale o periferica), agli enti locali, al settore privato, alle cooperative ed anche alle organizzazioni di volontariato e non governative; può comunque presentare la propria candidatura chiunque sia in possesso di una laurea triennale.

I principali obiettivi del corso riguardano una formazione multidisciplinare sui temi relativi ai processi migratori (uscita dal paese di origine, viaggio e transito, arrivo, accoglienza e integrazione nei paesi di destinazione), al fine di acquisire competenze utili per un inserimento professionale: gli argomenti trattati abbracceranno gli aspetti giuridici, sociologici, economici e politici e demografici.

Il programma è diviso in dieci moduli sui seguenti temi: migrazioni e profili di diritto dell’Unione Europea; immigrati e diritti costituzionali; problematiche attuali in materia d’immigrazione tra diritto penale e diritto amministrativo; migrazioni ed aspetti economici; processi migratori, trasformazioni e costruzione sociale della differenza: dal “migrante economico” al “richiedente asilo”; prrocessi migratori, richiedenti asilo e dinamiche di inclusione/esclusione; territorio e organizzazione dei servizi d’accoglienza per i richiedenti asilo; L'Unione Europea e la sfida delle migrazioni; Il sistema europeo delle migrazioni: attori, regole e politiche; e La dimensione esterna della gestione delle migrazioni.

Il direttore del corso è il professor Marco Balboni (docente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna), mentre il tutoraggio è curato da Federico Ferri, professore a contratto alla vicepresidenza della Scuola di Scienze Politiche – Forlì, Università di Bologna). Il bando e tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione al Corso sono disponibili online sul sito dell’Università di Bologna https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2018-2019/operatore-nel-settore-dellimmigrazione-8632.