Violenza sulle donne: a Forlì un seminario e un corso per imparare a difendersi

I dati sono sconfortanti: sempre più donne in Italia sono soggette a vessazioni e violenze. Da gennaio a giugno sono state 4mila 664 le segnalazioni arrivate al “numero rosa” istituito dal Dipartimento per le Pari opportunità per denunciare gli abusi. Il numero è ancora più inquietante se confrontato con quello dell’intero 2017 dove i contatti sono arrivati a 6 mila e 500. In pratica in sei mesi si sono raggiunti i valori dei 12 mesi precedenti. L’aumento significativo delle segnalazioni, tuttavia, non è da interpretare solo negativamente, anzi dimostra come sia aumentata anche la capacità delle donne di reagire, un segnale positivo in una battaglia quotidiana che da nord a sud del paese coinvolge casalinghe, pensionate, lavoratrici, mamme, studentesse.

Le violenze si consumano spesso tra le mura domestiche ma fuori dall’uscio di casa la situazione non è di certo migliore: stalking, aggressioni, tentate violenze fisiche e sessuali sono casi sempre più prequenti e difendersi e saper cogliere con attenzione eventuali segnali di pericolo diventa oggi quanto mai essenziale. Con questo obiettivo a Forlì è stato promosso il primo seminario di Woman Empowered per la difesa personale tutta al femminile. Si terrà sabato dalle 15 alle 17 all’interno del City Sport, la cittadella dello sport (in via Grigioni 1), gestita da Libertas.

L’appuntamento è organizzato dalla Dsa (Defence System Academy) di Forlì Cesena, che tra le sue attività è anche Centro Certificato Gracie Jiu-Jitsu e la partecipazione sarà completamente gratuita per tutte le donne che si iscriveranno attraverso il numero whatsapp 3479131340 o via mail, scrivendo all’indirizzo infodsaforli@gmail.com.

Non è richiesto alcun tipo di esperienza e nessuna prestanza fisica particolare. L’età minima per partecipare è tredici anni e per le minorenni è richiesta la presenza di un genitore, mentre non c’è limite massimo di età. Nel corso dell’incontro si affronteranno temi utilissimi e verranno forniti consigli pratici per imparare ad interpetare eventuali segnali di pericolo. L’obiettivo del corso è proprio quello di insegnare a reagire alle forme di aggressioni più comuni mettendo in pratica tecniche specifiche come prese e leve articolari.

Il seminario, dal canto suo, mira a evidenziare quali siano gli atteggiamenti, i comportamenti corretti per tenersi a debita distanza da situazioni di pericolo. Con dimostrazioni pratiche si tenterà di trasferire concetti indispensabili a ridurre la probabilità di divenire vittima, perché le vittime nella maggior parte dei casi sono scelte in base alle loro distrazioni o debolezze visibili. Woman Empowered è dunque un’occasione imperdibile per sentirsi più sicure, più protette, più serene. A condurre l’incontro e gestire le attività pratiche, come le simulazioni, Francesco Mazzanti, istruttore professionale nelle arti marziali e tecniche di difesa personali, e Silvia Ricci, assistente istruttore.