Come sottrarsi a un'aggressione: torna il corso di autodifesa per donne con tecniche ju jitsu

Sfidare la paura allenandosi. Parte l'11 marzo e si concluderà il 27 maggio "Difesa personale Donne a 360°", corso di autodifesa organizzato da Puntodonna e Associazione sportiva Gruppo Aks, insieme alla psicologa e psicoterapeuta Michela Neri. L'iniziativa, che si terrà nella sede di via Maroncelli 39, si avvale della collaborazione dell'Assessorato allo Sport ed è strutturata in 12 lezioni di due ore ciascuna (ogni mercoledì dalle ore 20:30 alle 22:30) più tre lezioni a tema psicologico che avranno luogo nelle serate di martedì 31 marzo, 5 e 26 maggio, dalle ore 21 alle 23.

Per quanto riguarda il profilo tecnico l'avvocato e istruttore Giovanni Lauricella e l'istruttore Massimo Bertaccini hanno sviluppato un programma di insegnamento basato su una trentina di tecniche di Ju Jitsu moderno come punto di riferimento per azioni di autodifesa pensate in modo da permettere una efficace e corretta reazione a possibili situazioni di aggressione. L'autodifesa sarà insegnata in relazione al rispetto della legalità (il corso prevede pure nozioni di diritto) e della integrità fisica.

Il programma tecnico è attentamente curato e punta anche a creare nelle partecipanti condizioni psicologiche e mentali tali da permettere loro di affrontare con maggior consapevolezza eventuali momenti critici, sapendo di essere in grado di potersi difendere e acquisendo in tal modo maggior sicurezza. Grazie al contributo dell'Amministrazione comunale, la quota di partecipazione è stata ridotta a 120 euro a persona. Per informazioni: www.puntodonna.it, cell. 335.5898933, info@puntodonna.it .