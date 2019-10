Trenta studenti dello Scientifico indossano il camice bianco: riparte il corso per aspiranti medici

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, il Liceo Scientifico Fulceri Paolucci De Calboli di Forlì dà avvio anche per l’anno scolastico 2019-2020 al percorso di orientamento-potenziamento di Biologia con curvatura biomedica promosso dal Ministero dell’ Istruzione e dall’Ordine Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, riservato a 30 studenti del Liceo selezionati in base al merito scolastico.

Il progetto, di durata triennale, si articola, per ogni annualità, in 40 ore di formazione teorica, curata da esperti medici e docenti interni, e 10 ore di attività laboratoriali in strutture sanitarie individuate in collaborazione con l’Ausl della Romagna e l'Ordine Provinciale dei Medici.

L’iniziativa ha riscosso notevole interesse da parte degli studenti, tanto che quest’anno le domande sono state circa il doppio dei posti disponibili: per i giovani aspiranti medici si tratta infatti di una preziosa occasione per avvicinarsi a questa professione sia dal punto di vista teorico sia attraverso attività pratiche in strutture sanitarie. Una forma attiva di orientamento che certamente li renderà più consapevoli e motivati per le loro scelte future.