Corso di computer gratuito e aperto a tutti, iscrizioni aperte

L'associazione di volontariato Pensiero e Azione ha organizzato un corso, rivolto a tutti, per l'apprendimento dell'uso del computer: internet, posta elettronica, fogli di testo. l corso è nato in via sperimentale nel 2016, ed era rivolto a un gruppo di alpini; dato il successo dell'esperimento, l'associazione, attiva a Forlì da 11 anni, ha deciso di ampliarlo a tutta la cittadinanza. Per partecipare è richiesta l'iscrizione, telefonando al numero 3492827148 (Germano). i corsi si terranno presso l'Aula Informatica del Comune di Forlì, in via Giorgina Saffi 16/18 ogni lunedì, a partire dal 5 marzo,dalle 18 alle 20.