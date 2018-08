Associazione Volontari Ospedalieri: nuovo corso di formazione per aspiranti volontari

L'Avo, Associazione Volontari Ospedalieri di Forlì Forlimpopoli, presenta il nuovo Corso di formazione gratuito per volontari ospedalieri 2018. Il corso sarà suddiviso in 7 serate, dal primo al 29 ottobre, durante le quali verrà presentata l'Associazione nel suo essere. L'obiettivo del corso è quello di dare, ai futuri volontari, gli strumenti necessari per poter entrare a far parte della grande famiglia Avo. Le conferenze saranno tenute da medici, psicologi, dirigenti ospedalieri e volontari attivi dell'Avo, e toccheranno tematiche basilari dell'essere volontario Avo. Le serate sono completamente gratuite, e organizzate con il patrocinio dei Comuni di Forlì e Forlimpopoli, e dell' Assiprov. Per informazioni sul calendario si prega di visitare il sito: https://www.facebook.com/events/322820925134580/

