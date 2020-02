Polizia Locale e concorso per assunzioni: la Cgil prepara gli aspiranti agenti con un corso

La Fp Cgil organizzerà un corso di preparazione in vista del concorso unico, indetto dalla Regione, per l'assunzione di 138 agenti di Polizia Locale destinati a prendere servizio a tempo indeterminato in 20 amministrazioni locali tra Comuni, Unioni di Comuni e Province dell'Emilia-Romagna. Il bando per l'area locale è da 12 posti per agente di Polizia Locale categoria C. Il sindacato si avvarrà della collaborazione di docenti qualificati ed esperti per l’elaborazione di un percorso di studi utile e mirato. A partire dal 17 febbraio verranno accettate le pre-iscrizioni che dovranno essere formalizzate nela sede della Fp Cgil di Forlì.

Il corso si svolgerà in previsione del bando di concorso Unione Rubicone e Mare Provincia di Forlì-Cesena” per l’assunzione di agenti di Polizia locale. "Il corso - viene illustrato - ha come scopo quello di fornire agli aspiranti Agenti di Polizia Locale, un più elevato grado di conoscenza delle materie con cui si confronta quotidianamente l’agente di Polizia Locale. Per questo le lezioni tratteranno il diritto costituzionale e amministrativo, il diritto e la procedura penale ma anche in maniera più specifica il codice della strada e la procedura di rilevazione degli incidenti nonchè la legislazione settoriale in materia di ambiente, edilizia ed commercio".

Il corso, gratuito per gli iscritti Fp Cgil, avrà luogo con un minimo di 25 iscritti. Al raggiungimento delle unità massime non verranno più accettate ulteriori iscrizioni. Per informazioni è possibile contattare Daniela Avantaggiato (telefono 3482301820, ufficio 0543/453722; e-mail daniela.avantaggiato@er.cgil.it) o consultare il portale http://www.cgilforli.org.