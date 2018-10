Diventare volontario di Protezione Civile: al via il corso di formazione

Diventare volontario di Protezione Civile. Lunedì alle 21 l’Associazione Servizio Operativo di Soccorso (Sos Forlì–Fir Cb) organizza al Centro Unificato Provinciale di Via Cadore 75, un incontro di presentazione del corso che porterà gli aspiranti volontari ad indossare la tuta gialla fluo. Durante la serata si illustreranno il ruolo e i compiti del volontariato all’interno della Protezione Civile Italiana e le modalità per poter contribuire attivamente.

Il percorso formativo successivo comprenderà l’approfondimento di temi come le nozioni base di Protezione Civile, la sicurezza dei volontari, gli scenari di rischio,la lotta agli incendi boschivi, il contrasto e la prevenzione del rischio idrogeologico, le comunicazioni radio in emergenza, la ricerca di persone disperse. Gli incontri, tenuti da docenti qualificati, avranno lo scopo di formare volontari specializzati, in grado di operare in ambito di Protezione Civile a livello locale e nazionale per fornire aiuto e risposta alle emergenze.

La formazione dei volontari sarà completata da esercitazioni ed attività periodiche sul campo mirate al mantenimento dell'efficienza delle squadre pronte per le emergenze e dell'alto grado di professionalità raggiunto negli anni dai volontari dell'associazione. Per informazioni o contatti è possibile inviare una mail all'indirizzo sosforli@sosforli.it o contattare telefonicamente il numero 366.618.7.618. Tutti coloro che sono interessati possono presentarsi direttamente all'appuntamento di lunedì.