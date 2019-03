"NeHo18", parte la seconda edizione del corso per giovani filmmakers di Sedicicorto

Sempre alta l’attenzione di Sedicicorto International Film Festival per il mondo dei giovani e la loro formazione cinematografia. Mentre è ancora in corso la rassegna di animazione Animare Story (dedicata ai più piccoli che recandosi alla Sala San Luigi potranno votare domenica 17 e 24 marzo i loro cortometraggi preferiti), il festival forlivese conferma, per il secondo anno consecutivo, l’attivazione del laboratorio NeHo18, corso di teorie e tecniche per l’audiovisivo. E, per l’edizione 2019, allarga la partecipazione ai giovani che vanno dai 17 ai 19 anni.

Si partirà martedì 26 marzo, nei locali presso la sede al Deposito Ex Atr (via U. Bassi, 16). Lo scopo è dare ai partecipanti competenze di videomaking di livello professionale e accompagnarli in un percorso di ricerca e produzione creativa su varie tematiche. Sarà posta l'attenzione alla valorizzazione della realtà locale e alla contestualizzazione internazionale degli argomenti trattati. I partecipanti, col supporto di professionisti, creeranno in proprio alcuni cortometraggi su un tema assegnato, interpretandolo dal loro particolare punto di vista.

Concluso il laboratorio, le produzioni saranno proiettate nel corso del 16esimo Sedicicorto International Film Festival. Ai ragazzi non è richiesto avere alcuna precedente esperienza nella creazione di film, bensì sarà fondamentale partecipare con entusiasmo e impegnarsi per arrivare fino in fondo. Il laboratorio sarà arricchito da possibilità collaterali come intervenire a trasmissioni radiofoniche, partecipare alle riprese su un vero set, fare parte di una giuria di selezione di cortometraggi e redigere recensioni di film.

Il laboratorio avrà una durata di 30 ore di lezioni frontali e ulteriori 30 ore di project-work per la realizzazione dei cortometraggi. Gli incontri verranno gestiti da due tutor specializzati nell’ambito del cinema e della formazione, coadiuvati da ospiti per approfondire aspetti tecnici specifici. Tra i temi che verranno trattati sceneggiatura, tecniche di regia e fotografia, messa in scena e audio, post-produzione e distribuzione. Sarà possibile per i ragazzi richiedere l’attivazione di una convenzione di alternanza scuola lavoro a copertura dei costi di iscrizione, dell’ammontare complessivo di 49 euro a studente. Le iscrizioni sono ancora aperte e si chiuderanno mercoledì 20 marzo. Per la richiesta di ulteriori dettagli o informazioni e iscrizioni, si può inviare una e-mail alla direzione di Sedicicorto, all’indirizzo info@sedicicorto.it.