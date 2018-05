Aeronautica, tutti diplomati: concluso il corso di manutenzione gruppi elettrogeni

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì è stato sede dall'8 al 25 maggio del 28esimo corso di manutenzione gruppi elettrogeni riservato al personale dell’Aeronautica Militare proveniente da tutta Italia. Il corso, della durata di tre settimane, si è articolato in lezioni pratiche e teoriche con lo scopo di formare il frequentatore sugli interventi di primo livello tecnico dei Gruppi Elettrogeni per garantire quella manutenzione ordinaria utile al prolungamento della vita degli apparati impiegati sia nelle basi operative dell’Aeronautica sia all’estero.

Una specifica attenzione è stata data anche alle prescrizioni normative sulla sicurezza sul lavoro, argomento particolarmente sentito in Aeronautica Militare e, soprattutto, in un ente manutentivo come quello forlivese.Il comandante del Secondo Gruppo, il tenente colonnello Luca Zorzan, ha voluto evidenziare che “l’Aeronautica Militare ha come missione anche quella di incrementare la professionalità tecnica del proprio personale con lo scopo di garantire l’efficienza di tutte quelle strumentazioni utili anche alla cittadinanza in un’ottica di collaborazione con le Istituzioni del Paese.”

"La riconosciuta professionalità dei militari e civili del 2° Gruppo - ha concluso Zorzan - è un patrimonio fondamentale per l’Aeronautica Militare, tanto da rendere l’Ente forlivese un solido punto di riferimento anche per tutti i teatri operativi strategici". A margine della cerimonia di chiusura del corso, il comandante interinale, il tenente colonnello Paolo Ramazzotti, ha consegnato i diplomi ai discenti, tutti promossi con ottimi risultati.