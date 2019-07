Corso Mazzini: nuova location per il "Mercatino delle Pulcette"

Nuovo appuntamento per lunedì 29 luglio dalle ore 19.30 alle ore 22.00 con il “Mercatino delle Pulcette” dedicato a tutti i bambini da 5 a 12 anni della città e dei Comuni del Comprensorio.

Importante novità sarà la nuova location, corso Mazzini, a Forlì. Le famiglie iscritte dovranno recarsi al civico 138 di corso Mazzini a partire dalle 19.00



L'evento è organizzato dall'Associazione “Idee in Corso” in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e si svolgerà con le stesse modalità di funzionamento utilizzate per il mercatino di piazza Saffi cambiando solo l'ubicazione. L'iscrizione è gratuita ma necessaria per poter partecipare all'evento. Iscrizioni: sito del Comune di Forlì - http://www.comune.forli.fc.it o presso lo Sportello Informafamiglie, viale Bolognesi, n. 23, Forlì. Telefono 0543 712667; centrofamiglie@comune.forli.fc.it