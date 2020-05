Non è mai troppo tardi per diplomarsi: partono le iscrizioni ai corsi per adulti del Liceo Artistico

Non è mai troppo tardi per diplomarsi e le occasioni sul territorio non mancano nelle scuole pubbliche. Nell’anno scolastico 2020-21 saranno attivati al Liceo Artistico Canova i corsi di istruzione per adulti (ex serale) per la classe 5A di Arti Figurative e Design Orafo e per la classe 3° e 4° di Architettura / Scenografia e Arti Figurative. Si tratta dell’unico corso serale del Liceo Artistico per adulti della Romagna. Il modulo di iscrizione è sul sito della scuola online e chi ha i titoli può compilarlo per accedere.

"Si tratta - spiega la dirigente Electra Stamboulis - di un’esperienza che parte dalla centralità dell’apprendimento permanente, un obiettivo ancora lontano da raggiungere: il trattato di Lisbona poneva come obiettivo il coinvolgimento del 12% della popolazione adulta, ma l’Itala si è fermata ad un misero 6,2%, ma grazie alla legge del 2012 il Ministero prova a traghettare il Paese in un’epoca in cui la conoscenza è la vera moneta. L’apprendimento permanente consiste in “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale".

"Difatti nel corso di istruzione per adulti vengono riconosciuti tutti i crediti che questi ha conseguito nel corso della vita, di tipo non solo formale (titolo di studio) ma anche non formale (corsi seguiti di enti e associazioni) e informale (ad esempio esperienza professionale) - aggiunge -. Sulla base di questi crediti viene stilato il Patto Formativo Individuale che indica quali moduli il corsista deve frequentare per accedere poi alla promozione ed infine all’esame di Stato". Le iscrizioni possono essere presentate entro il 31 maggio, ma saranno accettate nel caso di capienza fino al 15 ottobre.