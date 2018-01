A servizio della comunità: al via il corso per diventare assistente civico volontario

Lunedì, alle 20,45, nella sede di via Missirini 2 Bis, è in programma un incontro per presentare il settimo corso gratuito per diventare un assistente civico volontario. Costituti in associazione nel 2009, sono stati attivi più che mai nel 2017. Sono 35 i volontari associati, di cui 15 attivi con regolarità, che hanno svolto nell’anno 2017 oltre 3300 ore di volontariato distribuite in circa 1700 “servizi”. In modo silenzioso e discreto, prestano servizio in assistenza per molte attività sociali. Assicurano inoltre presenza attiva e vigile sul territorio, collaborando in stretto contatto con la Polizia Municipale e l'amministrazione comunale. Gli Assistenti Civici cercano quindi altri volontari per sostenere i servizi già attivi e se possibile ampliarli per l’anno 2018.