Corti tematici, animazioni e quiz: così Sedicicorto tiene compagnia al pubblico da casa

Come molte altre manifestazioni cinematografiche italiane, anche il Sedicicorto Forlì International Film Festival segue con apprensione l’evolversi dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, rimanendo in attesa di sapere se sarà possibile svolgere in sicurezza la propria 17^ edizione, attualmente prevista nella città di Forlì dal 2 all’11 ottobre 2020.

Nel frattempo, sin dalla diffusione delle prime misure di contenimento, Sedicicorto ha voluto mantenere costante il rapporto con il proprio pubblico e, aderendo alla campagna #iorestoacasa, propone per i propri abbonati una rassegna online in costante aggiornamento. Si tratta di Movie at Home, format online costantemente aggiornato con programmi di cortometraggi tematici (come quelli della rassegna annuale Sbellicati) o momenti quiz appositamente creati per gli spettatori (come l’iniziativa Ridi che ti Passa).

Con l’avvicinarsi delle feste pasquali e un occhio sempre attento alla promozione cinematografica per il mondo dell’infanzia, Sedicicorto ha deciso di arricchire la propria proposta online di contenuti rivolti ai bambini. Lo fa grazie alla collaborazione econ il Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede del Piemonte, che ha studiato un programma di corti ad hoc, realizzati nel corso degli anni dai propri allievi. Come dichiarato dalla Coordinatrice del CSC Animazione, Chiara Magri, entrando nel dettaglio dei cortometraggi scelti (visibili gratuitamente dal 3 aprile): "L’animazione certamente non è solo per i bambini, ma con questi corti gli allievi hanno pensato specialmente a loro. Si tratta di 6 progetti prodotti dalla Scuola come saggi di diploma e che circolano soprattutto nei festival specializzati internazionali".

"Negli anni, abbiamo sempre cercato di avere un’attenzione speciale verso la promozione del cortometraggio anche per i più piccoli - commenta Gianluca Castellini, Direttore artistico di Sedicicorto Forlì International Film Festival -. E non abbiamo che potuto notare il dinamismo produttivo della sezione animazione del CSC di Torino".