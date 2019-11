"Cosa devono sapere i genitori": una riflessione sulle misure di contrasto al bullismo

Andrea Bilotto, psicologo- psicoterapeuta, presidente dell’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting (Aics), già autore di pubblicazioni specifiche sul tema, incontrerà venerdì sera i genitori degli alunni dell’Istituto Tecnico Economico "Matteucci" per affrontare una seria riflessione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, che sempre più intensamente coinvolgono i ragazzi. L’adozione di strategie integrate fra scuola-famiglia e specialisti del settore rappresenta il più prezioso strumento di contrasto a fenomeni quali quelli descritti e costituisce un imperativo per tutte le figure di riferimento, che dedicano la loro professionalità all’educazione ed alla formazione degli alunni. L'appuntamento si terrà alle 20. Ad accogliere i presenti il dirigente Giuseppina Tinti, la referente d’istituto per il cyberbullismo Carlotta Boschi e la responsabile del progetto Vinicia Nanni.