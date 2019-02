Forlì, guida alla città: quali sono le dieci cose assolutamente da visitare

Chiese, piazze, musei: ma anche parchi ed elementi architettonici, senza dimenticare ville, palazzi e rocche che hanno fatto la storia della nostra città. Forlì, "e zitadòn", ha molte cose da visitare e sono tanti i turisti che annualmente visitano la Romagna e quella che, per centinaia di anni, è stata la città più popolosa della nostra amata terra. Ecco, secondo la classifica stilata dagli utenti di Tripadvisor, quali sono le 10 assolutamente da non perdere. MA CE NE SONO TANTE ALTRE!

1) Musei San Domenico

La struttura si trova in piazza Guido da Montefeltro, 12. Dispone di un ampio parcheggio ed è facilmente raggiungibile tramite la viabilità ordinaria. A circa 15 minuti dal casello forlivese della A14 o una decina dalla stazione ferroviaria. E' sede di numerose mostre, che attirano visitatori da tutto il mondo. Il complesso è formato da cinque edifici: Palazzo Pasquali, chiesa di San Giacomo Apostolo, Convento dei Domenicani, Convento degli Agostiniani e Sala Santa Caterina. Al suo interno è ospitata la Pinacoteca Civica di Forlì.

2) Abbazia di San Mercuriale

L'abbazia di San Mercuriale è un'abbazia che si trova in piazza Aurelio Saffi, nel centro di Forlì. È l'edificio più noto della città e uno dei simboli dell'intera Emilia-Romagna e ha la dignità di basilica minore. Il chiostro di San Mercuriale, a lato della basilica che porta lo stesso nome, è la parte centrale dell'abbazia. Consiste in un'area centrale scoperta circondata da corridoi coperti, da cui si accede ai principali locali conventuali. Si trova tra piazza Saffi e la retrostante piazza XX Settembre

3) Villa Mussolini

Villa Carpena (o Villa Mussolini) si trova a San Martino in Strada in via Crocetta ed è nota per essere stata la residenza di Benito Mussolini, della moglie Rachele Guidi e dei cinque figli. Ora è un museo. Rimasta a lungo di proprietà della famiglia Mussolini, nel 2000 è stata acquistata da una coppia di imprenditori lodigiani.

4) Piazza Aurelio Saffi

La piazza, cuore della città, si trova al centro dei quattro principali corsi. E' di forma trapezoidale misura circa 128 metri di lunghezza e 87 metri di larghezza. Al centro della piazza si staglia la statua di Aurelio Saffi e il suo perimetro è circondato da alcuni dei palazzi più prestigiosi della città. La piazza è tra le più grandi d'Italia.

5) Parco Urbano "Franco Agosto"

Il Parco Urbano "Franco Agosto" di Forlì è un grande amico pronto ad accoglierti nel suo ampio abbraccio. Fresco e ventilato nelle giornate d’estate, suggestivo e poetico nel rigido inverno, si estende in una grande area che, con i suoi ventisei ettari, attornia la città dall’antica cinta muraria fino alla più recente periferia. È possibile arrivare al Parco da piazza Saffi salendo su un divertente trenino turistico, oppure in bicicletta seguendo il percorso ciclabile che, dal centro, porta direttamente nel cuore verde della città, ma non mancano i parcheggi auto per chi ha necessità di giungere comodamente. Nell’ampio spazio verde gli appassionati trovano campi da calcetto, pallavolo, pallacanestro, beach volley e bocce per dedicarsi agli sport preferiti. Per i più piccoli, giochi e castelli gonfiabili garantiscono un vero svago in mezzo alla natura.

(foto di Eric Montalti)