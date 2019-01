Come tenersi pronti a nevicate abbondanti: i consigli da seguire in caso di isolamento

La stagione invernale è al suo culmine e spesso nel mese di febbraio si sono registrate abbondanti nevicate. La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha stilato un vademecum per raccomandare, "specialmente a chi abita in zone collinari o più “fuori mano”, di tenersi sempre pronti ad eventuali temporanei isolamenti".

Sono diversi i consigli pratici: per chi ha in casa "lattanti o persone con patologie croniche, è suggerito avere una scorta di latte, pannolini e medicinali". E' buon uso "tenere una scorta di acqua e di cibo a lunga conservazione non congelato (scatolette), poiché potrebbero aversi interruzioni nel servizio di erogazione dell’energia elettrica o dell’acquedotto".

Tra gli accessori che non possono mancare "alcune torce e scorte di batterie, nonché qualche candela". Per chi ha i caminetti o stufe a legna, è consigliato "tenere una scorta di legname vicino a casa". Tra i suggerimenti della Polizia locale anche "l'acquisto di un power bank ad energia solare per lo smartphone, in modo da tenerlo sempre funzionante".

Per chi può, un altro consiglio è quello di "dotarsi un piccolo generatore di corrente a benzina collegato all’impianto elettrico di casa (specialmente se abitate in luoghi isolati)". Infine viene ricordato di "seguire le informazioni diramate dall’autorità, anche sulla pagina Facebook della Polizia Locale".