Costituzione, cambia il calendario del ciclo di incontri per gli studenti delle scuole superiori

Cambia il calendario degli ultimi incontri del programma sulla Costituzione organizzato in occasione del Bicentenario della nascita di Aurelio Saffi. L’incontro tenuto dai docenti Giulia Mercadante e Stefano Trovini, “La Costituzione Italiana”, non si svolgerà più giovedì bensì il 21 marzo alle 15 al Sacrario ai Caduti di Corso Diaz, angolo via Sant’Antonio Vecchio. A seguire, l’incontro col professor Roberto Balzani intitolato “Dalla Costituzione della Repubblica Romana a quella Italiana” slitterà da giovedì 21 marzo a venerdì 5 aprile alle 10.30 al Teatro Diego Fabbri di Corso Diaz.