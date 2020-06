Covid-19, un'altra giornata senza casi e morti. I positivi in tutta la provincia sono 50

Un altro bollettino da "doppio zero". Sulla base dei dati comunicati martedì pomeriggio dalla Prefettura di Forlì-Cesena e relativi all'andamento della pandemia da covid-19 sul territoriale provinciale, non si registrano né decessi né nuovi pazienti positivi. Quanto alle guarigioni ve ne sono state altre due, che aggiorna il totale delle persone che hanno sconfitto il virus dall’inizio dell’emergenza a quota 1.493. Per quanto concerne i positivi scendono a 50.

Dall'inizio della pandemia si sono registrati 1.736 casi, 950 nel Forlivese e 786 nel Cesenate, dato comprensivo anche dei 193 morti, 110 nel comprensorio di Forlì. Non risulta alcun positivo ricoverato in terapia intensiva.