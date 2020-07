Covid-19, i casi attivi nel Forlivese sono 16: due i ricoverati

Nessun nuova positività al covid-19 nel compensorio di Forlì. E' quanto emerge dal bollettino diramato dalla Prefettura sulla base dei dati comunicati dall'Ausl. Nel Forlivese i casi attivi sono 16, due dei quali ricoverati. Resta stabile a 111 il numero dei decessi, mentre i guariti sono 837. Dall'inizio della pandemia vi sono stati 963 casi, dato che comprende anche il numero di coloro che hanno sconfitto la malattia e di chi ha perso la vita.

I casi in provincia sono 1.769: il nuovo è stato accertato a Cesena. Nel Cesenate sono 20 i casi attivi, tre dei quali ricoverati. I guariti sono 702, mentre i deceduti 83. E' di 806 il numero di casi totali nel comprensorio di Cesena. Nelle ultime 24 ore si sono registrate due guarigioni, che aggiorna il totale a 1.539. Dei cinque ricoverati nessuno si trova in terapia intensiva, mentre sono 31 le persone positive che non necessitano di cure ospedaliere.