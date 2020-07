Covid-19, buone notizie per la casa di riposo "Casa Mia": 130 tamponi, nessun positivo

Arrivano buone notizie per la casa di riposo "Casa Mia" e i suoi ospiti. Non ci sono altri positivi al Covid tra i suoi ospiti dopo il caso accertato lo scorso mercoledì. "Complessivamente sono stati effettuati 134 tamponi (54 operatori e 80 ospiti) in tutta la struttura e ognuno di questi ha dato esito negativo - spiega l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari -. Si tratta di una notizia estremamente rassicurante per il futuro della casa di riposo dopo che nei giorni scorsi un anziano era stato trovato positivo al Covid".

"La notizia aveva messo in allarme l'Igiene Pubblica che aveva subito deciso di sottoporre a tampone tutta la struttura - prosegue Tassinari -. Il fatto che non ci sia nessun altro paziente affetto dal virus rappresenta sicuramente un elemento di sollievo in termini di sicurezza e contenimento del contagio. Questo però non significa che possiamo abbassare la guardia e dirci fuori da ogni pericolo. L'attenzione va mantenuta alta, soprattutto nei prossimi mesi quando riprenderanno con maggiore frequenza le visite dei famigliari e si ripartirà con la normale attività".

(foto di archivio)