Covid-19, continua la solidarietà di Electrolux: donati oltre 100mila euro

L’attenzione che Electrolux ha verso i territori e le comunità che ospitano i propri stabilimenti in Italia – in particolare in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Marche – si è ulteriormente rafforzata in questi ultimi mesi caratterizzati dall’emergenza Covid-19.

Electrolux ha infatti donato 100.000 euro a sostegno di diverse realtà – come Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, ospedali, enti e associazioni - che in questo periodo così difficile si sono impegnate in prima linea, e continuano a farlo, nella lotta al coronavirus.

“Electrolux opera da sempre con grande responsabilità sociale sostenendo le comunità e i territori in cui sono presenti le proprie fabbriche. In questo periodo di emergenza abbiamo deciso di mettere in campo ulteriori risorse donando la somma complessiva di 100.000 euro a favore di realtà che operano in modo eccellente e concreto a livello locale, per essere ancora una volta al fianco dei nostri dipendenti, delle loro famiglie e in generale dell’intera comunità”, spiega Ernesto Ferrario, Presidente e Amministratore Delegato di Electrolux Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre a questa speciale donazione, il Gruppo in questi mesi ha intrapreso altre iniziative a sostegno dell’emergenza sanitaria come ad esempio la fornitura di elettrodomestici a favore di Zumbimbi, centro di accoglienza per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, i cui genitori sono ospedalizzati per Coronavirus e del Gruppo Volontariato Vincenziato, un’associazione che fornisce ospitalità e assistenza alle persone bisognose in più di diciassette regioni italiane.