Covid-19, continuano i gesti di solidarietà all'ospedale: donato un ecografo palmare

Un ecografo portatile. La donazione è stata fatta dalla società "Mondo del vino". La consegna è avvenuta martedì mattina all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì alla presenza dell'amministratore delegato della società, Marco Martini, del direttore di Medicina Interna e Lungodegenza del nosocomio mercuriale, Maurizio Nizzoli, della dottoressa Elena Vetri, della direzione sanitaria di presidio e di Elisabetta Montesi, responsabile fundraising dell'ospedale.

"Ringraziamo il dottor Martini per l'utilissima donazione e per la generosità dimostrata - spiega Nizzoli -. In un momento come questo è importantissimo, per tutto il personale, sentire la vicinanza della propria comunità. L'ecografo portatile è uno strumento estremamente utile per valutare il decorso e gli atteggiamenti terapeutici da intraprendere nell’evolvere del Covid e rinforza la strumentazione in uso a supporto dell’assistenza per i pazienti".