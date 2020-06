Covid-19, Donini: "Non possiamo escludere altri focolai estivi"

"Non siamo in grado di escludere che vi siano focolai anche in estate". A dirlo e' l'assessore regionale alla Sanita' dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, che dopo il caso Bartolini a Bologna mette in guardia sulla virulenza ancora in atto del covid-19. "L'importante e' la capacita' del sistema di rintracciare i casi rapidamente e isolarli - afferma Donini, lunedì mattina ad Agora', su Rai3 - ma quello che e' ancora piu' importante e' attrezzarsi per un'eventuale seconda ondata autunnale, per la quale abbiamo gia' una capacita' produttiva di 10.000-15.000 tamponi al giorno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dunque, avverte l'assessore, "non bisogna avere sottovalutazione rispetto a un virus che e' ancora diffusivo e che crea ancora focolai. Ma non dobbiamo neanche cadere nel panico - aggiunge Donini - il nostro obiettivo e' rintracciare i casi subito, isolarli e aggredire il virus tempestivamente". (fonte Dire)