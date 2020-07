Covid-19 e famiglie in difficoltà: Meldola aderisce all'iniziativa "Dona la spesa"

Il Comune di Meldola ha aderito all'iniziativa promossa da Coop Alleanza 3.0 "Dona la spesa" a sostegno di persone e famiglie in difficoltà a seguito dell'emergenza Covid. Al punto vendita Coop di Meldola sarà possibile devolvere a favore del Comune da 1 a 5 euro, così come i soci potranno decidere di donare i propri punti Coop. L'importo raccolto sarà periodicamente devoluto all'Unità Servizi Sociali per rispondere ai bisogni di tante persone che vivono un momento di difficoltà.

"Dona la Spesa - afferma l'assessore ai Servizi Sociali, Jennifer Ruffilli - è diventata una raccolta solidale permanente promossa da Coop come risposta immediata per tante persone e famiglie che necessitano di sostegno, testimoniando la sensibilità e l'altruismo della rete meldolese. Un sentito ringraziamento va ai gestori del punto vendita Coop di Meldola, al vice presidente soci Coop Paolo Arpinati e a Celestino Brancher, consigliere soci Coop referente per la nostra città".