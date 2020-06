Covid-19, l'Emilia Romagna si prepara all'autunno: "Pronti a 15mila tamponi al giorno"

Entro l'autunno l'Emilia-Romagna punta ad avere la possibilita' di fare fino a 15.000 tamponi al giorno, per essere "pronti e reattivi" nel caso di un ritorno del covid-19. A dirlo e' l'assessore regionale alla Sanita', Raffaele Donini, durante la diretta Facebook di lunedì pomeriggio. Oggi in Emilia-Romagna sono a disposizione macchine e tecnologie per fare 10.000 tamponi al giorno, ricorda l'assessore, anche se "non vengono fatti tutti, perche' vanno fatti a seconda di criteri clinici ed epidemiologici. Arriveremo pero' a darci l'obiettivo di 15.000 tamponi al giorno per settembre - afferma Donin i- perche' se ci fosse un minimo di recrudescenza dovremo essere pronti e reattivi. Ed entro l'estate raggiungeremo anche l'obiettivo di testare il 10% della popolazione regionale con lo screening sierologico".

Al momento, ricorda l'assessore, "possiamo dire che la situazione e' davvero favorevole. Ma non possiamo abbassare la guardia". Per questo continuera' il lavoro per "intercettare i contatti delle persone sintomatiche e rintracciare quelle che non hanno sintomi attraverso le indagini sierologiche". E con ogni probabilita' "continueremo anche dopo che il passo epidemiologico avra' raggiunto lo zero", per mantenere monitorata la situazione. Trascorsa questa emergenza, tra l'altro, la Regione continuera' a puntare sulle cure domiciliari e le unita' speciali di operatori sanitari (le Usca) create ad hod per la lotta al coronavirus. "Dovremo considerare il domicilio del paziente come il primo livello dell'assistenza medica- spiega Donini- questo vale per il covid, ma vale anche in futuro per la riorganizzazione della nostra sanita'", nel suo complesso. (fonte Agenzia Dire)