Covid-19, la relazione dell'Ausl sulla Zangheri: 108 ospiti malati e 19 morti. Il Pd: "Fine alla retorica di Palazzo"

Alla casa di riposo Zangheri, dall'inizio dell'emergenza sanitaria da covid-19, sono 108 gli ospiti che hanno contratto il virus, 19 dei quali hanno perso la vita. E' quanto emerge dalla relazione presentata giovedì pomeriggio in commissione consiliare da Roberto Bandini dell'Igiene e Sanità Pubblica Ausl Romagna. Sono invece 35 i lavoratori contagiati e che poi sono guariti. Al momento non ci sono positivi. "Per mesi abbiamo assistito a continue rassicurazioni e a una grave sottovalutazione delle costanti sollecitazioni che provenivano dalla Zangheri nel momento in cui la situazione della struttura stava precipitando; ora la relazione dell’Ausl mette fine alla retorica di Palazzo e fornisce risposte su quanto è accaduto", afferma il Gruppo consiliare del Partito Democratico.

"La città, i familiari, operatori e organizzazioni sindacali - spiegano i dem - avevano provato in ogni modo a far comprendere la necessità di intervenire e di farlo con tempestività; ciò nonostante, è stato necessario che fossimo noi del Partito Democratico insieme ai colleghi di "Forlì e Co." a convocare d’urgenza un Consiglio comunale straordinario per portare nelle sedi istituzionali un dibattito che si stava protraendo da settimane solo sulla stampa. Per tutta risposta il sindaco Zattini si limitava ad ammettere solo le mancanze relative alla scarsa comunicazione tra familiari e dirigenza, mentre apprendiamo di ben altre criticità, per sanare le quali arriveranno presto nuovi infermieri e personale dirigente".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’emergenza ha preso alla sprovvista tutti, è chiaro, ma non dobbiamo dimenticarci del fatto che diverse strutture abbiano reagito alla medesima drammatica situazione con risultanti ben diversi; è ora evidente a tutti i forlivesi l’assenza di quel coordinamento che avevamo chiesto all’Amministrazione di assumere. La relazione dell’Ausl - concludono i dem - definisce il percorso su cui procedere nei prossimi tempi all’insegna della massima trasparenza coinvolgendo tutte le parti interessate alla tutela del patrimonio della Zangheri, costituito innanzi tutto dal benessere e dalla salute dei suoi ospiti che passa attraverso un personale formato e strutturale".