Covid-19, "Manteniamo alta l'attenzione": a Forlimpopoli una nuova distribuzione di mascherine

Al via a Forlimpopoli una nuova distribuzione di mascherine per la popolazione. "I dati incoraggianti sulla regressione del coronavirus impongono comunque di continuare a prestare quelle attenzioni (a partire dalla distanza interpersonale) e a utilizzare quei presidi (come le mascherine, perlomeno in tutti i luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto e - anche all'aperto - tutte le volte che non ci è possibile osservare la distanza di un metro dagli altri), che ci hanno consentito di contenerne la diffusione", ricorda l'amministrazione comunale.

Per questo il comune artusiano ha organizzato una nuova distribuzione di mascherine per tutti i cittadini, "grazie ancora una volta all’opera infaticabile dei volontari (tra cui i consiglieri comunali e i soci dell’Auser) che le hanno imbustato e del personale della Protezione Civile che le sta consegnando porta a porta. Ricominciamo quindi ad uscire e a frequentare i luoghi e gli eventi della nostra città, ma ricordiamoci di non abbassiamo la guardia e le mascherine dove prescritto".