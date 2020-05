Covid-19, nessun contagiato nelle ultime 24 ore. Un'altra vittima alla "Zangheri"

Nessun nuovo positivo al covid, ma un decesso. Questo quanto emerge dal bollettino sull'emergenza sanitaria da covid-19, aggiornato a lunedì pomeriggio, comunicato dalla Prefettura di Forlì-Cesena. La vittima è una donna di 87, ospite della Casa di Riposo Zangheri. Sono stati comunicati anche 31 guariti. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati registrati 1725 casi, dato che comprende anche le 188 vittime e 1192 guariti. Sono 346 i positivi, di cui 281 in isolamento domiciliare e 65 ricoverati con sintomi (ma nessuno in terapia intensiva).

La situazione in Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.587 casi di positività, 29 in più rispetto a domenica. Sono 2.305 i tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 294.181. Le nuove guarigioni sono 114 (19.160 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a lunedì sono scesi a 4.359 (-98). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomilievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.763, 92 in meno rispetto a domenica. I pazienti in terapia intensiva sono 82 (-1).

Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 514 (-5). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 19.160 (+114): 1.321 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 17.839 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Purtroppo, si registrano 13 nuovi decessi: 4 uomini e 9 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 4.068. I nuovi decessi riguardano un residente nella provincia di Reggio Emilia, uno in quella di Modena, 6 in provincia di Bologna (nessuno nell’imolese), 3 in quella di Ferrara e 1 in quella di Ravenna, Nessun decesso tra i residenti nelle province di Piacenza, Parma, Rimini e da fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.464 a Piacenza (5 in più rispetto a domenica), 3.478 aParma (4 in più), 4.929 a Reggio Emilia (nessun caso in più), 3.897 a Modena (1 in più), 4.564 a Bologna (14 in più); 392 le positività registrate a Imola (nessun caso in più), 986 a Ferrara (1 in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.877 (4 in più), di cui 1.020 a Ravenna (nessun caso in più) e 2.138 a Rimini (4 in più).