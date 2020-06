Covid-19, non si ferma la solidarietà: donato un aspiratore e un navigatore per ambulanza al "Morgagni-Pierantoni"

Per sostenere il servizio sanitario pubblico, in questo difficile periodo di emergenza Covid, l'"Istituto comprensivo numero 4 Annalena Tonelli" di Forlì, diretto da Anna Starnini, e le Associazioni genitori di tutte le scuole dell'istituto, hanno donato un aspiratore per ambulanza all'Unità operativa di "Pronto Soccorso, Medicina d'Urgenza e 118" di Forlì, diretta dal dottor Andrea Fabbri. "L'aspiratore portatile - spiega Valerio Bianchi, coordinatore del 118 dell'ambito di Forlì- serve per l'aspirazione delle vie aeree superiori ed è trasportabile in qualunque mezzo di emergenza"

"Ci siamo aggregati all'iniziativa partita dalle associazioni dei genitori - spiega la dirigente dell'Istituto - perché ritenevamo importante sostenere gli operatori della sanità in questo momento di estrema difficoltà". "Le associazioni di genitori - chiariscono i rappresentanti-volevano dimostrare il loro supporto concreto al mondo della sanità in un momento di necessità straordinaria e una donazione ci sembrava lo strumento migliore". La dottoressa Elena Vetri ha ringraziato i donatori "per il gesto di sostegno e vicinanza agli operatori sanitari".

Ma non è stato l'unico gesto di solidarietà. Il "Comitato quartiere Romiti", presieduto da Maurizio Naldi, ha donato un navigatore per le ambulanze all'ospedale di Forlì come gesto di sostegno e vicinanza agli operatori sanitari dell'emergenza impegnati nella lotta al Covid 19. Anche in questo caso sono arrivati in ringraziamenti dela direzione sanitaria del presidio ospedaliero forlivese.