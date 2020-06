Covid-19, "Prosegue il trend decisamente incoraggiante": i positivi in provincia scendono a 51

"Prosegue il trend decisamente incoraggiante dei giorni scorsi". La prefettura di Forlì-Cesena comunica così i dati dell'Ausl relativi all'emergenza sanitaria da covid-19. Quella di lunedì è una giornata caratterizzata dal doppio zero nelle voci "casi nuovi" e "decessi", mentre si aggiorna il numero dei guariti. Rispetto all'informativa di domenica, in tutta la provincia si segnalano nove persone in più che si sono messe alle spalle la malattia.

Il totale dei guariti in tutta la provincia sale così a 1.491. Per quanto concerne i positivi scendono invece a 51. Dall'inizio della pandemia si sono registrati 1.736, 950 nel Forlivese e 786 nel Cesenate, dato comprensivo anche di morti e guariti. Non risulta alcun positivo ricoverato in terapia intensiva.