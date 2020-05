Covid-19, vicini alla guarigione altri sette ospiti della casa di riposo Drudi

Alla casa di riposo "Drudi" è stata avviata la procedura per la guarigione di sette anziani del reparto Covid, organizzato all'interno della struttura stessa. A darne comunicazione è il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci. "Queste notizie ci danno speranza e fiducia nel futuro e ci spingono a ripartire tutti insieme - evidenzia il primo cittadino -. Non dimentichiamo di rispettare le misure igienico sanitarie prescritte e di indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici confinati o laddove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro". E' di venerdì la notizia di due guarigioni, che fanno salire il totale di coloro che hanno sconfitto la malatti a 31. Negli ultimi due giorni non sono stati registrati nuovi contagi; il numero dei casi positivi è pari a 49 di cui 8 ricoverati in ospedale e 41 in isolamento nel proprio domicilio.

