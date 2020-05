Covid, buone notizie dalla casa di riposo Drudi: altri ospiti guariti

A Meldola negli ultimi giorni non ci sono stati nuovi casi positivi al coronavirus ed altri 7 cittadini sono clinicamente guariti, facendo salire a 59 il numero complessivo dei meldolesi che hanno superato questa malattia". Il sindaco Roberto Cavallucci traccia un bilancio sulla situazione covid19, specificando che "il numero totale dei positivi è attualmente pari a 20, di cui 3 ricoverati in ospedale e 17 in isolamento presso il proprio domicilio".



Anche dalla Casa di Riposo Drudi ci arrivano buone notizie. "Nei giorni scorsi avevamo 10 anziani nel reparto covid e 3 anziani positivi in ospedale - aggiorna Cavallucci -. La situazione è poi migliorata: abbiamo 5 anziani guariti che sono usciti dal reparto covid mentre altri 5 sono in attesa di tampone per essere considerati guariti; inoltre 2 anziani positivi che erano in ospedale sono rientrati in struttura"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.