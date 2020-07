Covid, il bollettino di giovedì: nuovo caso di recidiva alla malattia a Forlì

Nessun nuovo caso di covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. Nel bollettino di giovedì pomeriggio diramato dalla Prefettura l'Ausl Romagna ha comunicato un caso cosiddetto "recidivo". Si tratta di una donna, non facente parte dello staff sanitario, tornata positiva al coronavirus, dopo che invece, pochi giorni prima, era stata dichiarata guarita e negativa, ai due tamponi di prassi. Un caso certamente eccezionale, ma non unico, visto che già mercoledì ne è stato documentato un altro simile.

I tamponi come tutti i test non hanno un'affidabilità del 100%, quindi tavolta potrebbero esserci casi di falsi negativi. In questi casi di apparente contagio-bis, potrebbe trattarsi di una replicazione del virus. Nel bollettino non sono stati comunitati decessi o guariti. In totale si riscontrano 965 casi a Forlì (che già comprende il recidivo) e 815 a Cesena dall'inizio della pandemia. Le positività in provincia sono 1780, le guarigioni 1544. I decessi sono 194, 111 dei quali nel Forlivese.