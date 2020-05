"Crediamo nella grande solidarietà": società assicurativa dona un ecografo wireless alla Pneumologia del "Morgagni-Pierantoni"

Quando l’emergenza chiama i romagnoli non si tirano indietro. E "Progetto Romagna", società assicurativa con diverse sedi tra il forlivese e il ravennate, ha voluto contribuire a nome anche di tutti i suoi clienti, alla grande rete di solidarietà che si è instaurata nel territorio. La società infatti si è messa in contatto con l’ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì e grazie al coordinamento del dottor Cristiano Colinelli ha voluto sincerarsi di quali fossero le necessità più urgenti in fatto di strumentazione medicale. Questo ha portato all’acquisto di un ecografo wireless utile per l’esecuzione dell’ecografia polmonare completa, uno strumento diagnostico cruciale nella lotta contro il Covid-19 che evita la trasmissione dell’infezione tra i pazienti attraverso la sua tecnologia avanzata e di donarlo al reparto di Pneumologia dell’Ospedale Pierantoni - Morgagni di Forlì diretto dal primario, Venerino Poletti.

"Crediamo nella grande solidarietà tra le persone e siamo convinti, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria che sia il singolo che le aziende, possano contribuire, ognuno in modo diverso, ad aiutare chi in questo momento ha più bisogno - spiegano da "Progetto Romagna" -. Abbiamo scelto di contribuire come comunità, mettendoci immediatamente in contatto con l’ospedale Pierantoni - Morgagni di Forlì per capire, direttamente da chi si trova ogni giorno in prima linea, quali fossero le necessità più urgenti in riferimento alle strumentazioni ospedaliere".

"Queste preziose informazioni si sono tradotte in un’azione concreta e ci hanno permesso di acquistare un ecografo wireless utile per l’esecuzione dell’ecografia polmonare completa, uno strumento diagnostico cruciale nella lotta contro il Covid-19 che evita la trasmissione dell’infezione tra i pazienti attraverso la sua tecnologia avanzata e di donarlo al reparto di Pneumologia dell’Ospedale Pierantoni - Morgagni di Forlì diretto dal primario Poletti - viene aggiunto -. Ringraizamo il dottor Colinelli che ha coordinato l’acquisto e ci ha indirizzato e consigliato verso una scelta utile e necessaria a fronteggiare questa emergenza. Ringraziamo inoltre l’ospedale Pierantoni-Morgagni di Forlì e tutti gli Ospedali di Italia per quello che stanno facendo ogni giorno".