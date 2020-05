Crisi respiratoria durante l'escursione a Ridracoli: il Soccorso Alpino interviene con l'elimedica

Settantenne in crisi respiratoria soccorso durante un'escursione nella zona della diga di Ridracoli. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio. L'allarme è scattato alle 13:45 quando un escursionista di 70 anni in compagnia di amici che stava percorrendo il sentiero CAI 239,che da Pratalino scende a Ca di Sopra, ha avuto una crisi respiratoria. Il Soccorso Alpino ha attivato la squadra operativa alla Lama e altre due squadre di terra dal Bidente e dal Savio. Raggiunta la diga le squadre del Soccorso Alpino e l'equipaggio dell'auto medicalizzata 40 di Meldola sono state trasportate con il battello di Romagna Acque in località Ca di Sopra, per accelerare le operazioni di recupero. Giunte sul paziente hanno predisposto la zona per l'arrivo di Elipavullo, che ha vericellato il paziente a bordo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.