Un regalo di compleanno speciale, un forlivese allo Stade de France di Parigi per il super concerto dei Rockin'1000: "Cantare Seven Nation Army non avrà prezzo"

Un regalo di compleanno più bello non poteva immaginarselo. 42 anni compiuti lunedì, sarà tra i protagonisti della rock band da guinness mondiale che sabato si esibirà allo Stade de France di Parigi. Tra i "Rockin'1000", il progetto musicale noto per il video che ha portato i Foo Fighters a Cesena, ci sarà anche Cristian Bravaccini. Nella vita di tutti i giorni è socio in un'officina meccanica a Forlì e nel tempo libero canta in una tribute band dei Negrita (Desert Club). L'emozione è tanta.

Quello di sabato sarà infatti un evento storico, in uno stadio ancora più grande dei precedenti, all'interno di una potente programmazione, tra il concerto dei Metallica e quello dei Muse. E Cristian scaricherà tutta la sua adrenalitica voce in un concerto nel quale lui, insieme a 999 musicisti, suoneranno simultaneamente i più grandi titoli della storia del rock. Due ore per celebrare Foo Fighters, Rollin Stones, Oasis, Nirvana, Ramones, Queen e The Clash, solo per citarne alcuni). "Ci saranno meno di 300 italiani tra le file dei musicisti ed insieme ad altri forlivesi, che si esibiranno con batteria, basso e chitarra, terremo alta la bandiera della nostra città", escalma.

Per Cristian è il quarto "Rockin'1000": "Ho perso la prima edizione - spiega -. L'appuntamento al quale sono particolarmente affezionato è quello del 2016, il mio primo "That's Live" allo stadio di Cesena, forse perché cantare davanti a 15000 persone non è da tutti". Quest'anno a Parigi saranno circa in 50mila a riempire gli splati dell'impianto. Per arrivare allo Stade De France, Cristian ed gli altri 999 soci hanno superato una selezione di almeno 6mila aspiranti musicisti di tutto il mondo, inviando un video dove si suona dal vivo, senza modifiche.

Dopo che gli organizzatori hanno scelto i componenti della band si è passati alla fase preparatoria: "Lo staff ci ha fatto avere dei tutorial dedicati per ogni strumento qualche mese prima dell’evento, poi è stata questione di studio". Saranno 18 i brani che saranno suonati, uno dei quali solo strumentale e due in francese. Ma "cantare "Seven Nation Army" (la canzone degli White Stripes diventata inno ufficiale italiano di Germania 2006, ndr) allo stade de france non avrà prezzo", sorride Cristian.

Nella foto Cristian Bravaccini col gruppo dei Rockin'1000