Un caffè con Cristiano Ronaldo: la CR7mania impazza anche a Forlì

La CR7mania impazza anche a Forlì. Oltre a campeggiare in alcuni profili facebook, a molti forlivesi di passaggio martedì mattina in centro storico, non è parso vero di vedere il ben noto CR7, alias il calciatore Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, svolgere le funzioni di barista all’interno del Caffè delle Torri. Acquisto di lusso della formazione torinese della Juventus F.C. nel corso della recente campagna estiva di calciomercato, il giocatore portoghese, nell’atto apparente di somministrare caffè e quant’altro, sfoggiava la divisa bianconera ufficiale con tanto di sponsor e “tituli” vari.

Già dalla foto su “fb” si intuiva qualcosa di “statico”, ma è bastato fare un salto nel bar condotto dai coniugi Claudio e Morena Massa, in Via delle Torri, per accertare che il CR7 in questione non è altro che una sagoma cartonata a grandezza naturale. “L’ho acquistata un paio di giorni fa all’edicola - dichiara Claudio, supertifoso juventino - e ho subito pensato di collocare il fenomeno nel locale”.

Quando fai notare a Claudio che la sua è semplicemente la trovata pubblicitaria di un “gobbo”, seguace della prima ora della Vecchia Signora, arriva la risposta che non ti aspetti: “E’ stato amore a prima vista appena l’ho visto in vendita - conferma l’esercente - ma più che una forma di pubblicità ho utilizzato e utilizzo CR7 dietro il bancone tutte le volte che voglio sfottere qualche cliente antijuventino, a cui rode assai non avere un fenomeno del genere nella propria squadra”.

La sagoma di CR7 piace e non poco, tanto che numerosi avventori del Caffè delle Torri fanno a gara per averla a fianco durante la consumazione. Neanche a dirlo, Claudio è disponibile a concedere Ronaldo a tutti i clienti che vogliono scattare una foto o farsi un “selfie” in sua compagnia. Niente da fare, invece, per il suo prestito ad altri esercizi, anche limitrofi, Claudio non transige: “Toglietemi tutto ma non il mio CR7”.