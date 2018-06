Cultura, Cristina Ambrosini lascia Forlì: è Soprintendente a Bologna

Cristina Ambrosini ha lasciato da sabato il ruolo di dirigente comunale del Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili per assumere il ruolo di Soprintendente alle Belle arti per i territori di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia. L'incarico di direzione ad interim è stato affidato all'avvocato Michele Pini, attuale Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale del Comune di Forlì. Il ruolo sarà coperto fino all'assunzione della figura dirigenziale.

Ambrosini subentra a Luigi Malnati, che ha concluso il proprio incarico il 31 marzo. Nata a Bergamo, 53 anni, sposata con due figli, si è laureata a Milano in Lettere Classiche, conseguendo poi la specializzazione in archeologia. Ha al proprio attivo pubblicazioni relative per lo più all’età romana e vanta una formazione approfondita in materia di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Membro dell'Icom (International Council of Museums) e di numerose commissioni tecnico-scientifiche e nuclei di valutazione, da sette anni è docente a contratto in Legislazione dei Beni Culturali all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Da molti anni Ambrosini è funzionaria del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. dove ha prestato servizio in qualità di archeologa prima alla Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte (2000-2003) e in seguito, sino al 2012 alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, occupandosi di numerosi progetti strategici che hanno visto il Ministero impegnato al fianco degli Enti territoriali in molte città (Milano, Brescia, Bergamo, Mantova, Varese). "E’ mio desiderio garantire il massimo impegno nella tutela -l a sua prima dichiarazione - nella consapevolezza delle esigenze delle istituzioni e di tutti gli enti e soggetti che sul territorio rappresentano le comunità".