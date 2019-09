Croce Rossa, ai nastri di partenza il nuovo corso per diventare volontari

Un'opportunità per chi vuole dedicarsi agli altri e impegnarsi attivamente per la comunità. Lunedì 23 settembre alle 20.30 nella sede della Croce Rossa (viale Roma 26 Forlì) verrà presentato il Corso per diventare Volontario della Croce Rossa. Il corso di formazione è aperto a tutti i cittadini a partire dai 14 anni di età e si svolge tutti i lunedì e mercoledì per un totale di 13 incontri teorico-pratici. Le iscrizioni chiudono il 30 settembre. Per informazioni è possibile contattare la sede CRI al numero 0543-62122 oppure inviare una mail a forli@cri.it