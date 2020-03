Croce Rossa di Forlì, Davide Gudenzi confermato alla presidenza. Rinnovato il Consiglio Direttivo

Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per il rinnovo del presidente e del Consiglio Direttivo del Comitato della Croce Rossa di Forlì. I 325 elettori, pari quasi al 60% dei volontari dell’Associazione, ha riconfermato alla presidenza Davide Gudenzi, 39 anni informatore scientifico del farmaco di una importante azienda milanese e da 23 anni volontario del Comitato di Forlì.

Insieme a Gudenzi comporranno il Consiglio Direttivo per il mandato 2016-2020 anche Alessandro Pezzi, 44 anni, professore di matematica riconfermato dal precedente mandato ed in Croce Rossa da 14 anni, Cinzia Zecchini, funzionario pubblico di 53 anni di cui 19 dedicati all’Associazione; Giuliana Biondi, impiegata classe 1960 e da 14 anni in Croce Rossa. Insieme a loro, eletto dai Giovani CRI, ovvero dai Volontari di età compresa tra i 14 e i 31 anni, Nicola Gennaretti, infermiere di 24 anni.

"Ringrazio i consiglieri che con me hanno guidato l’associazione in questi quattro anni per il grande supporto e i volontari per la fiducia manifestata a tutta la squadra che con me ha deciso di intraprendere questa nuova avventura - ha affermato il neo-eletto presidente . Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e operare per il benessere dell’Associazione a partire dalla Sede del Comitato che necessita di urgenti lavori di ristrutturazione". In occasione del primo consiglio Pezzi è stato eletto vice-presidente